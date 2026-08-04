Set buse de sol EasyFix
Grâce à son système pratique à scratch et à sa serpillière universelle EasyFix compatible, vous pouvez changer la serpillière de la buse sans avoir à entrer en contact avec la saleté.
La buse de sol EasyFix des nettoyeurs vapeur est livrée avec une serpillière universelle compatible et garantit d'excellents résultats de nettoyage sur les sols durs, même dans les coins et le long des murs. Grâce à l'astucieux système à scratch, la serpillière universelle peut être fixée rapidement et facilement sur la buse de sols pour qu'elle soit prête à l'utilisation. Après le nettoyage, la serpillière peut être retirée facilement de la buse de sol EasyFix et sans entrer en contact avec la saleté : il suffit d'appuyer sur la languette du pied pour la retirer et la laver.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité
- La texture spéciale à bouclettes de la lingette assure une absorption optimale de la saleté ainsi que des résultats de nettoyage en profondeur sur tous les sols durs vitrifiés.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
Serpillère munie d'une languette
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut.
- La zone d'utilisation (par ex. cuisine ou salle de bains) peut être notée sur la languette.
Technologie à lamelles innovantes
- Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces de nettoyage comme sur la serpillière de sol.
Buse dotée d'une articulation souple
- Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|345 x 115 x 100
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages