La buse de sol EasyFix des nettoyeurs vapeur est livrée avec une serpillière universelle compatible et garantit d'excellents résultats de nettoyage sur les sols durs, même dans les coins et le long des murs. Grâce à l'astucieux système à scratch, la serpillière universelle peut être fixée rapidement et facilement sur la buse de sols pour qu'elle soit prête à l'utilisation. Après le nettoyage, la serpillière peut être retirée facilement de la buse de sol EasyFix et sans entrer en contact avec la saleté : il suffit d'appuyer sur la languette du pied pour la retirer et la laver.