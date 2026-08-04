Set de nettoyage en microfibres
Le set de nettoyage en microfibres contient deux serpillières universelles pour le nettoyage de sols, une bonnette abrasive pour la buse à main et un chiffon de polissage.
Le set de nettoyage en microfibres est parfait pour le nettoyage en profondeur à la vapeur. Les deux serpillières de sols en microfibres offrent un ramassage particulièrement efficace de la saleté, même dans les coins et près des murs. La haute perméabilité à la vapeur des serpillières garantit des résultats de nettoyage hygiéniques. Elles se fixent facilement et rapidement à la buse de sol EasyFix grâce au système auto-agrippant et s'enlèvent sans entrer en contact direct avec la saleté. La bonnette pour la buse à main permet d'élimiter facilement les résidus de calcaire et de savon les plus tenaces, tandis que le chiffon de polissage fait briller les miroirs et autres surfaces lisses, comme s'ils étaient neufs.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité
- La structure spéciale des serpillières offre un ramassage particulièrement efficace de la saleté
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Système de fixation par bandes auto-aggripantes
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère à la buse de sol.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer la buse vers le haut.
- La zone d'utilisation (par ex. cuisine ou salle de bains) peut être notée sur la languette.
La serpillère recouvre parfaitement la buse de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Serpillière abrasive en microfibres pour la buse à main avec des microfibres abrasives et douces
- Élimination optimale des dépôts de calcaire et résidus de savon à l’aide des fibres abrasives.
Serpillières en microfibres de qualité supérieure pour le lustrage
- Résultat de polissage sans traces.
- Très bonne absorption de l'eau.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|345 x 115 x 10
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Cabine de douche/baignoire
- Lavabos
- Robinetterie
- Miroirs
- Carrelages