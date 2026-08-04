Le set de nettoyage en microfibres est parfait pour le nettoyage en profondeur à la vapeur. Les deux serpillières de sols en microfibres offrent un ramassage particulièrement efficace de la saleté, même dans les coins et près des murs. La haute perméabilité à la vapeur des serpillières garantit des résultats de nettoyage hygiéniques. Elles se fixent facilement et rapidement à la buse de sol EasyFix grâce au système auto-agrippant et s'enlèvent sans entrer en contact direct avec la saleté. La bonnette pour la buse à main permet d'élimiter facilement les résidus de calcaire et de savon les plus tenaces, tandis que le chiffon de polissage fait briller les miroirs et autres surfaces lisses, comme s'ils étaient neufs.