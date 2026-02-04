Το εύχρηστο ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης σχισμών είναι ένα πρακτικό αξεσουάρ για τον καθαρισμό με ψεκασμό αναρρόφηση σε δυσπρόσιτα σημεία και στενά διάκενα, κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα ψεκασμού αναρρόφησης Kärcher των σειρών συσκευών SE 4, SE 5 και SE 6. Στα επικαλυμμένα έπιπλα και στο αυτοκίνητο, τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού επιτυγχάνονται ακόμα πιο εύκολα και αβίαστα. Το στενό ακροφύσιο ψεκάζει το καθαριστικό διάλυμα βαθιά στις ίνες υπό πίεση και το αναρροφά μαζί με τους ρύπους. Οι ρύποι και οι οσμές απομακρύνονται αποτελεσματικά.