Ακροφύσιο σχισμών SE
Το πρακτικό ακροφύσιο σχισμών ψεκασμού αναρρόφησης ως εξάρτημα για τα μηχανήματα καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης επιτρέπει τον καθαρισμό με ψεκασμό αναρρόφηση ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία και σε στενούς χώρους σε επικαλυμμένα έπιπλα ή στο αυτοκίνητο.
Το εύχρηστο ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης σχισμών είναι ένα πρακτικό αξεσουάρ για τον καθαρισμό με ψεκασμό αναρρόφηση σε δυσπρόσιτα σημεία και στενά διάκενα, κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα ψεκασμού αναρρόφησης Kärcher των σειρών συσκευών SE 4, SE 5 και SE 6. Στα επικαλυμμένα έπιπλα και στο αυτοκίνητο, τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού επιτυγχάνονται ακόμα πιο εύκολα και αβίαστα. Το στενό ακροφύσιο ψεκάζει το καθαριστικό διάλυμα βαθιά στις ίνες υπό πίεση και το αναρροφά μαζί με τους ρύπους. Οι ρύποι και οι οσμές απομακρύνονται αποτελεσματικά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης της Kärcher των σειρών SE 4, SE 5 και SE 6.
Λειτουργία ψεκασμού αναρρόφησηςΕυέλικτο, ακόμα και σε στενά σημεία ή σε σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα.
Αποδεδειγμένη τεχνολογία αναρρόφησης ψεκασμού της KärcherΓια βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|241 x 44 x 65
Πεδία εφαρμογής
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)