Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 20 για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher είναι εξοπλισμένη με δύο ενσωματωμένα ακροφύσια, διαθέτει προφυλακτήρα πιτσιλίσματος με τρίχες και μπορεί να περιστραφεί κατά 90 μοίρες. Αυτό σημαίνει ότι διευκολύνει την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία.