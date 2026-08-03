Βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS20
Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος είναι η ιδανική προσθήκη για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher για τον καθαρισμό μικρών περιοχών και σκαλών.
Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 20 για τα μηχανήματα καθαρισμού χειρός της Kärcher είναι εξοπλισμένη με δύο ενσωματωμένα ακροφύσια, διαθέτει προφυλακτήρα πιτσιλίσματος με τρίχες και μπορεί να περιστραφεί κατά 90 μοίρες. Αυτό σημαίνει ότι διευκολύνει την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο ενσωματωμένα ακροφύσια
- Πιο αποτελεσματικός καθαρισμός περιοχών σε σύγκριση με την ενιαία κάνη ψεκασμού.
Συμπαγής σχεδιασμός
- Ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.
Δύο κάνες προέκτασης
- Ανάλογα με την εφαρμογή, το PS 20 χειρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς προεκτάσεις.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|729 x 198 x 768
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Μπαλκόνι
- Σκαλιά
- Μονοπάτια
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού