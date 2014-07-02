Εξάρτημα ταπετσαριών
Για εύκολη αφαίρεση της ταπετσαρίας και των υπολειμμάτων κόλλας με ατμό.
Εξάρτημα αφαίρεσης ταπετσαρίας, ιδανικό για την αφαίρεση ταπετσαρίας και υπολειμμάτων κόλλας με τη δύναμη του ατμού. Ο ατμοκαθαριστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της ταπετσαρίας και της διακόσμησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύνδεση με την οπή ατμού και την ξύστρα
- Φιλικό προς το δέρμα – αφαιρεί γρήγορα την ταπετσαρία και την κόλλα για ταπετσαρία.
Ευρεία κάλυψη ατμού
- Αφαιρεί γρήγορα την ταπετσαρία από μεγάλες επιφάνειες
Χωρίς απώλεια ατμού
- Ο ατμός διεισδύει γρήγορα στην ταπετσαρία
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|320 x 220 x 100
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Ταπετσαρία
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι