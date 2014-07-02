Εξάρτημα αφαίρεσης ταπετσαρίας, ιδανικό για την αφαίρεση ταπετσαρίας και υπολειμμάτων κόλλας με τη δύναμη του ατμού. Ο ατμοκαθαριστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της ταπετσαρίας και της διακόσμησης.