Εξάρτημα ταπετσαριών

Για εύκολη αφαίρεση της ταπετσαρίας και των υπολειμμάτων κόλλας με ατμό.

Εξάρτημα αφαίρεσης ταπετσαρίας, ιδανικό για την αφαίρεση ταπετσαρίας και υπολειμμάτων κόλλας με τη δύναμη του ατμού. Ο ατμοκαθαριστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της ταπετσαρίας και της διακόσμησης.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύνδεση με την οπή ατμού και την ξύστρα
  • Φιλικό προς το δέρμα – αφαιρεί γρήγορα την ταπετσαρία και την κόλλα για ταπετσαρία.
Ευρεία κάλυψη ατμού
  • Αφαιρεί γρήγορα την ταπετσαρία από μεγάλες επιφάνειες
Χωρίς απώλεια ατμού
  • Ο ατμός διεισδύει γρήγορα στην ταπετσαρία
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 320 x 220 x 100
Πεδία εφαρμογής
  • Ταπετσαρία
  • Ακόμη και επίμονοι ρύποι