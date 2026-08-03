Η υψηλής ποιότητας κατασκευή και η χρήση ανθεκτικών εξαρτημάτων, όπως το σώμα βάσης από ορείχαλκο, εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής για την καινούρια κάνη κυπέλλου αφρού Basic 2. Έχει σχεδιαστεί για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό ροής 700 έως 800 λίτρα ανά ώρα που δεν διαθέτουν λειτουργία Servo Control και εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ποιότητα αφρού. Παράλληλα, η κατανάλωση χημικού προϊόντος καθαρισμού θα μειωθεί κατά το ήμισυ περίπου με το καθαριστικό αφρού RM 838 VehiclePro. Μια ενσωματωμένη πλάκα επιτρέπει τη ρύθμιση τριών σταδίων της δοσολογίας και μηδενίζει την πιθανότητα ακούσιας ρύθμισης. Επιπλέον, το σταθερό, ανθεκτικό και εργονομικό δοχείο χημικού προϊόντος καθαρισμού γεμίζει πολύ εύκολα χάρη στη μεγάλη οπή πλήρωσης και μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα.