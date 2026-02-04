Το πιστόλι υψηλής πίεσης που σας επιτρέπει περισσότερο έλεγχο κατά τον καθαρισμό. Διαθέτει μια οθόνη LED όπου φαίνεται η ρύθμιση της πίεσης και ο τρόπος λειτουργίας με καθαριστικό καθώς και έναν αντάπτορα Quick Connect. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά στάδια πίεσης από SOFT (μικρή πίεση) έως MEDIUM (μέτρια πίεση) και HARD (μεγάλη πίεση) ή τη λειτουργία καθαριστικού περιστρέφοντας απλά την κάνη ψεκασμού Vario Power. Η οθόνη LED είναι ευανάγνωστη υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Το πιστόλι ψεκασμού είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα Power Control και Full Control στις κατηγορίες Κ 4 έως K5.