Πιστόλι G 145
Πιστόλι υψηλής πίεσης με οθόνη LED όπου φαίνονται τα διάφορα στάδια πίεσης και η λειτουργία καθαρισμού. Με αντάπτορα Quick Connect. Για τα πλυστικά μηχανήματα Power Control και Full Control στις κατηγορίες Κ 4 έως K5.
Το πιστόλι υψηλής πίεσης που σας επιτρέπει περισσότερο έλεγχο κατά τον καθαρισμό. Διαθέτει μια οθόνη LED όπου φαίνεται η ρύθμιση της πίεσης και ο τρόπος λειτουργίας με καθαριστικό καθώς και έναν αντάπτορα Quick Connect. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά στάδια πίεσης από SOFT (μικρή πίεση) έως MEDIUM (μέτρια πίεση) και HARD (μεγάλη πίεση) ή τη λειτουργία καθαριστικού περιστρέφοντας απλά την κάνη ψεκασμού Vario Power. Η οθόνη LED είναι ευανάγνωστη υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Το πιστόλι ψεκασμού είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα Power Control και Full Control στις κατηγορίες Κ 4 έως K5.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλακτικό πιστόλι ψεκασμού για τα πλυστικά μηχανήματα Power Control και Full Control στις κατηγορίες Κ 4 έως K5
- Για εύκολη αντικατάσταση του πιστολιού ψεκασμού.
Ευανάγνωστη οθόνη LED για την προβολή των ρυθμίσεων της πίεσης και του τρόπου λειτουργίας με καθαριστικό
- Για εύκολη επιλογή του κατάλληλου επιπέδου πίεσης για το επιλεγμένο αντικείμενο καθαρισμού.
Αντάπτορας Quick Connect
- Σύστημα γρήγορης σύνδεσης για εύκολη σύνδεση του πιστολιού ψεκασμού και του σωλήνα υψηλής πίεσης.
Σύνδεση μπαγιονέτ
- Επιτρέπει τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων Kärcher.
Εφαρμογή καθαριστικού χαμηλής πίεσης
- Άνετη εφαρμογή καθαριστικού.
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Μπλοκάρει τη σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|552 x 43 x 223