Πιστόλι G 160 Q
Πιστόλια υψηλής πίεσης για πλυστικά Kärcher Power Control και Full Control στις κατηγορίες K 4 έως K 5. Εμφανίζει τα διαφορετικά στάδια πίεσης και τη λειτουργία απορρυπαντικού στην οθόνη.
Τα στάδια πίεσης SOFT, MEDIUM ή HARD καθώς και η λειτουργία απορρυπαντικού που ρυθμίζονται περιστρέφοντας τη κάνη ψεκασμού Vario Power μεταφέρονται απευθείας στην οθόνη του πιστολιού υψηλής πίεσης. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης γνωρίζει πάντα σε ποια λειτουργία εργάζεται κάθε στιγμή. Η οθόνη είναι ευανάγνωστη σε όλες τις καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζει μεγαλύτερο έλεγχο και ασφάλεια κατά τον καθαρισμό. Ο αντάπτορας Quick Connect του πιστολιού σκανδάλης το καθιστά κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης Kärcher Power Control και Full Control στις κατηγορίες K 4 έως K 5.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλακτικό πιστόλι ψεκασμού για τα πλυστικά μηχανήματα Power Control και Full Control στις κατηγορίες Κ 4 έως K5
- Για εύκολη αντικατάσταση του πιστολιού ψεκασμού.
Ευανάγνωστη οθόνη ένδειξης ρυθμίσεων πίεσης και λειτουργίας καθαριστικού
- Για εύκολη επιλογή του κατάλληλου επιπέδου πίεσης για το επιλεγμένο αντικείμενο καθαρισμού.
Αντάπτορας Quick Connect
- Σύστημα γρήγορης σύνδεσης για εύκολη σύνδεση του πιστολιού ψεκασμού και του σωλήνα υψηλής πίεσης.
Σύνδεση μπαγιονέτ
- Επιτρέπει τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων Kärcher.
Εφαρμογή καθαριστικού χαμηλής πίεσης
- Άνετη εφαρμογή καθαριστικού.
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Μπλοκάρει τη σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|552 x 43 x 222