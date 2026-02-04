Τα στάδια πίεσης SOFT, MEDIUM ή HARD καθώς και η λειτουργία απορρυπαντικού που ρυθμίζονται περιστρέφοντας τη κάνη ψεκασμού Vario Power μεταφέρονται απευθείας στην οθόνη του πιστολιού υψηλής πίεσης. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης γνωρίζει πάντα σε ποια λειτουργία εργάζεται κάθε στιγμή. Η οθόνη είναι ευανάγνωστη σε όλες τις καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζει μεγαλύτερο έλεγχο και ασφάλεια κατά τον καθαρισμό. Ο αντάπτορας Quick Connect του πιστολιού σκανδάλης το καθιστά κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα πίεσης Kärcher Power Control και Full Control στις κατηγορίες K 4 έως K 5.