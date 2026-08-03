Σετ Inno Foam

Ολοκληρωμένο, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για τις φορητές και τις σταθερές μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Διπλή κάνη ψεκασμού με ακροφύσιο αφρού και εναλλαγή σε εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης για ξέπλυμα κλπ., εγχυτήρας απορρυπαντικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%.