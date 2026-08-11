PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l
Για την αφαίρεση γράσου και φωσφορική επικάλυψη με μια μόνο εφαρμογή. Παρέχει προσωρινή προστασία κατά της διάβρωσης και αποτελεί μια καλή βάση για βαφές. Κατά την επεξεργασία, αφήνει μπλε-κίτρινες στρώσεις φωσφορικού σιδήρου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|2
|Βάρος (kg)
|23,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|24,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Προϊόν
- Αποτελεσματικό καθαριστικό μέσο αφαίρεσης γράσων και φωσφορικής επικάλυψης
- Αφήνει μπλε-κίτρινες στρώσεις φωσφορικού σιδήρου
- Προστατεύει αξιόπιστα από τη διάβρωση για αρκετές ημέρες
- Προσφέρει καλή βάση πρόσφυσης της βαφής
- Εύκολη αποθήκευση και χειρισμός
- η τιμή pH σε συμπυκνωμένο προϊόν, περίπου 2
- Διαυγές, άχρωμο υγρό
- Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA
- Χωρίς VOC
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Προσοχή
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P234 Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P406 Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη/ περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Απολίπανση, αφαίρεση φωσφορικών αλάτων
- Απολίπανση επιφανειών