PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l

Για την αφαίρεση γράσου και φωσφορική επικάλυψη με μια μόνο εφαρμογή. Παρέχει προσωρινή προστασία κατά της διάβρωσης και αποτελεί μια καλή βάση για βαφές. Κατά την επεξεργασία, αφήνει μπλε-κίτρινες στρώσεις φωσφορικού σιδήρου.