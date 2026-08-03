VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, 20l

VehiclePro Rim Foam RM 802: καθαριστικό με πλούσιο αφρό για ζάντες αλουμινίου και χάλυβα. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των επίμονων ρύπων, απαλό για τα υλικά και ήπιο στο περιβάλλον.