VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, 20l
VehiclePro Rim Foam RM 802: καθαριστικό με πλούσιο αφρό για ζάντες αλουμινίου και χάλυβα. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των επίμονων ρύπων, απαλό για τα υλικά και ήπιο στο περιβάλλον.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|13
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|22,8
Προϊόν
- Άκρως αποτελεσματικό καθαριστικό ζαντών
- Αφαιρεί με αξιοπιστία λεκέδες από σκόνη φρένων, φθορά ελαστικών, εναποθέσεις αλατιού κατά τον εκχιονισμό τους χειμερινούς μήνες και άλατα
- Ηπια καθαριστική δράση
- Δεν προκαλεί ζημιά σε δάπεδα από σκυρόδεμα και ράμπες ποδηλάτου από χάλυβα.
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Πάνω από 90% βιοδασπώμενο
- Χωρίς NTA
- Υψηλής συγκέντρωσης
- Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός ζάντας οχήματος