VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, 20l

VehiclePro Rim Foam RM 802: καθαριστικό με πλούσιο αφρό για ζάντες αλουμινίου και χάλυβα. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταπολέμηση των επίμονων ρύπων, απαλό για τα υλικά και ήπιο στο περιβάλλον.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 13
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 22,8
Προϊόν
  • Άκρως αποτελεσματικό καθαριστικό ζαντών
  • Αφαιρεί με αξιοπιστία λεκέδες από σκόνη φρένων, φθορά ελαστικών, εναποθέσεις αλατιού κατά τον εκχιονισμό τους χειμερινούς μήνες και άλατα
  • Ηπια καθαριστική δράση
  • Δεν προκαλεί ζημιά σε δάπεδα από σκυρόδεμα και ράμπες ποδηλάτου από χάλυβα.
  • Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
  • Πάνω από 90% βιοδασπώμενο
  • Χωρίς NTA
  • Υψηλής συγκέντρωσης
  • Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA
VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, 20l
VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, 20l
VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, 20l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Κίνδυνος
  • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
  • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
  • P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
  • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
  • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός ζάντας οχήματος
Εξαρτήματα