Outdoor surface protector RM 542, 1l

The highly effective outdoor surface protector maintains surfaces in outside areas, refreshes the colour, protects against environmental influences and impresses with its high area performance.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 1
Packaging unit (Piece(s)) 6
Weight (kg) 1
Weight incl. packaging (kg) 1,1
Dimensions (L × W × H) (mm) 100 x 100 x 215
Application areas
  • Stone surfaces
  • Wooden surfaces
  • Textile surfaces
  • Plastic
  • Metal
