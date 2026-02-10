Outdoor surface protector RM 542, 1l
The highly effective outdoor surface protector maintains surfaces in outside areas, refreshes the colour, protects against environmental influences and impresses with its high area performance.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|1
|Packaging unit (Piece(s))
|6
|Weight (kg)
|1
|Weight incl. packaging (kg)
|1,1
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Videos
Compatible machines
- K 4 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K Mini
- Spray bottle
Application areas
- Stone surfaces
- Wooden surfaces
- Textile surfaces
- Plastic
- Metal