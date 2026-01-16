Universal cleaner RM 555, 5l
Powerful multi-purpose cleaner which effortlessly removes oil, grease and mineral dirt. For garden furniture, vehicles, façades and all water-resistant surfaces.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|5
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|Weight (kg)
|5,2
|Weight incl. packaging (kg)
|5,4
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Compatible machines
- K 4 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K Mini
- Spray bottle
Application areas
- Areas around the home and garden
- Vehicles