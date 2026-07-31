Grazie alle sue proprietà antistatiche, la curva in plastica DN 35 riduce la carica elettrostatica durante l'aspirazione, mentre il regolatore del flusso d'aria integrato diminuisce le forze di scorrimento durante la pulizia di pavimenti tessili a pelo lungo o molto fitti. La curvatura è ergonomicamente ottimale ed è quindi molto comoda da tenere in mano. Dispone di un attacco a clip 2.0 e quindi garantisce generalmente la compatibilità con gli aspirapolvere prodotti dopo il 2017. L'estremità dell'accessorio ha anche un attacco a cono, che può essere utilizzato per collegare il tubo di aspirazione o le bocchette di aspirazione.