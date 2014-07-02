Spazzolone lavasuperfici PS 40

Lavasuperfici con 3 ugelli ad alta pressione. Elimina lo sporco ostinato in modo rapido ed efficace. Ideale per scale e bordi. Con lama tergipavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca.

Lo spazzolone lavasuperfici PS 40 è dotato di 3 ugelli ad alta pressione e di lama tergipavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca. Elimina efficacemente lo sporco, anche quello più ostinato, ed è ideale per la pulizia di superfici esterne come scale, cortili, facciate, garage, balconi, pareti, percorsi e vialetti. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher da K2 a K7.

Caratteristiche e vantaggi
Tre ugelli ad alta pressione integrati
  • Per rimuovere lo sporco ostinato da diversi tipi di superfici.
Tergipavimento integrato
  • Rapida rimozione dell'acqua residua.
Design compatto
  • Ideale per pulire angoli e bordi senza schizzi.
Potente pulizia ad alta pressione
Combinazione di getto ad alta pressione e pressione manuale della spazzola
  • Prestazioni di pulizia extra potenti rispetto a una normale scrubber.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 1
Peso con imballo (kg) 1,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 744 x 303 x 759
Aree di applicazione
  • Sulle scale
  • Terrazzo
  • Facciata
  • Garage
  • Muri del giardino e in pietra
  • Balconi
  • Sentieri
  • Patio, vialetti