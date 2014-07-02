Spazzolone lavasuperfici PS 40
Lavasuperfici con 3 ugelli ad alta pressione. Elimina lo sporco ostinato in modo rapido ed efficace. Ideale per scale e bordi. Con lama tergipavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca.
Lo spazzolone lavasuperfici PS 40 è dotato di 3 ugelli ad alta pressione e di lama tergipavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca. Elimina efficacemente lo sporco, anche quello più ostinato, ed è ideale per la pulizia di superfici esterne come scale, cortili, facciate, garage, balconi, pareti, percorsi e vialetti. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher da K2 a K7.
Caratteristiche e vantaggi
Tre ugelli ad alta pressione integrati
- Per rimuovere lo sporco ostinato da diversi tipi di superfici.
Tergipavimento integrato
- Rapida rimozione dell'acqua residua.
Design compatto
- Ideale per pulire angoli e bordi senza schizzi.
Potente pulizia ad alta pressione
Combinazione di getto ad alta pressione e pressione manuale della spazzola
- Prestazioni di pulizia extra potenti rispetto a una normale scrubber.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1
|Peso con imballo (kg)
|1,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Sulle scale
- Terrazzo
- Facciata
- Garage
- Muri del giardino e in pietra
- Balconi
- Sentieri
- Patio, vialetti