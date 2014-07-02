Lo spazzolone lavasuperfici PS 40 è dotato di 3 ugelli ad alta pressione e di lama tergipavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca. Elimina efficacemente lo sporco, anche quello più ostinato, ed è ideale per la pulizia di superfici esterne come scale, cortili, facciate, garage, balconi, pareti, percorsi e vialetti. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher da K2 a K7.