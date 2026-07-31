Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Tubo flessibile ad alta pressione con EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità (ID 6), lungo 10 m. Adatto per una pressione fino a 250 bar con ANTI! Twist.

Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m (M 22 x 1,5) con protezione anti-piega. Con connettore per pistola grilletto AVS rotante brevettato e attacco manuale. Ulteriori dati: DN 6/155 ° C / 250 bar.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 6
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 250
Lunghezza (m) 10
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,9
Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock