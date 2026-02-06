Optimale reiniging van het voertuiginterieur met de speciale auto-accessoireset voor de apparaten VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily en VC 7 Cordless yourMax. De brede bekledingszuigmond maakt een snelle en efficiënte reiniging van bekleding en stoelen in de auto mogelijk. De flexibele verlengslang is ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals kieren en het lange en flexibele spleetmondstuk bereikt ook krappe ruimtes.