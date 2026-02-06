Accessoireset auto
Met de auto-accessoireset voor de modellen VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily en VC 7 Cordless yourMax reinig je het interieur van voertuigen in een handomdraai.
Optimale reiniging van het voertuiginterieur met de speciale auto-accessoireset voor de apparaten VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily en VC 7 Cordless yourMax. De brede bekledingszuigmond maakt een snelle en efficiënte reiniging van bekleding en stoelen in de auto mogelijk. De flexibele verlengslang is ideaal voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals kieren en het lange en flexibele spleetmondstuk bereikt ook krappe ruimtes.
Kenmerken en voordelen
Brede bekledingszuigmond
- Reinigt ook grotere oppervlakken snel en efficiënt.
Flexibel spleetmondstuk
- Het flexibele spleetmondstuk maakt het ook mogelijk om smalle ruimtes schoon te maken.
Flexibele verlengslang
- Zelfs moeilijk bereikbare plaatsen kunnen met de verlengslang worden bereikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Voertuiginterieur
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Autostoelen