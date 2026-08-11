PS 20 Powerscrubber
De powerscrubber heeft twee geïntegreerde hogedruksproeiers, biedt een spatbescherming met borstelharen en kan 90 ° worden gedraaid.
De PS 20 Power Scrubber is uitgerust met twee geïntegreerde hogedruksproeiers, heeft een spatbescherming met borstelharen en is 90 ° draaibaar. Op deze manier kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker worden bereikt.
Kenmerken en voordelen
Twee geïntegreerde hogedruksproeiers
- Meer reinigingsresultaat vergeleken met een gewone schuurborstel
Compact design
- Ideaal voor een spatvrije reiniging van hoeken en kantjes.
Krachtige reiniging met hoge druk
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil van alle soorten oppervlakken
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|729 x 198 x 768
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Toepassingen
- Terrassen
- Garage
- Paden
- Opritten
- Balkons
Reserveonderdelen PS 20 Powerscrubber
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