PS 20 Powerscrubber

De powerscrubber heeft twee geïntegreerde hogedruksproeiers, biedt een spatbescherming met borstelharen en kan 90 ° worden gedraaid.

De PS 20 Power Scrubber is uitgerust met twee geïntegreerde hogedruksproeiers, heeft een spatbescherming met borstelharen en is 90 ° draaibaar. Op deze manier kunnen zelfs moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker worden bereikt.

Kenmerken en voordelen
Twee geïntegreerde hogedruksproeiers
  • Meer reinigingsresultaat vergeleken met een gewone schuurborstel
Compact design
  • Ideaal voor een spatvrije reiniging van hoeken en kantjes.
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Voor het verwijderen van hardnekkig vuil van alle soorten oppervlakken
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 729 x 198 x 768
Videos
Toepassingen
  • Terrassen
  • Garage
  • Paden
  • Opritten
  • Balkons
Reserveonderdelen PS 20 Powerscrubber 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.