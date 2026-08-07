De innovatieve en krachtige rioolreinigingsvuilfrezen (Ø 30 mm) combineren de voordelen van een vuilfrees met de eigenschappen van rioolreinigingssproeier. De naar voren gerichte roterende puntstraal van de vuilfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil. De drie onder een hoek van 30° naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.