Turbo borstel mini
Extra zuigkracht voor de beste schoonmaakprestaties: de mini-turboborstel zorgt voor een optimale vuilopname en verwijdert ook effectief dierenharen. Verkrijgbaar als accessoire voor draadloze stofzuigers.
De mini-turboborstel verwijdert moeiteloos pluisjes en dierenharen van gestoffeerde meubels en vele andere oppervlakken met zijn snel roterende borstelrol. Door het compacte formaat kan zelfs op smalle en moeilijk bereikbare plaatsen worden schoongemaakt. Na gebruik kan de borstelrol eenvoudig uit de zuigmond worden gehaald en gereinigd. De mini-turboborstel is het ideale accessoire voor de VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily en VC 7 Cordless yourMax accustofzuigers.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert betrouwbaar en grondig dierenharen
- De snel ronddraaiende borstel verbetert het reinigingseffect.
- Dierlijk haar, pluisjes en vele andere onzuiverheden worden effectief verwijderd.
- Ideaal voor gestoffeerde meubels en voor het schoonmaken in krappe ruimtes.
Afneembare borstel
- De borstel kan eenvoudig worden verwijderd en gereinigd.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|146 x 143 x 86
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Stoffen bekleding
- Matrassen