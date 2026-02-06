De mini-turboborstel verwijdert moeiteloos pluisjes en dierenharen van gestoffeerde meubels en vele andere oppervlakken met zijn snel roterende borstelrol. Door het compacte formaat kan zelfs op smalle en moeilijk bereikbare plaatsen worden schoongemaakt. Na gebruik kan de borstelrol eenvoudig uit de zuigmond worden gehaald en gereinigd. De mini-turboborstel is het ideale accessoire voor de VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily en VC 7 Cordless yourMax accustofzuigers.