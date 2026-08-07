Bij de nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 035) is intern prestatieverlies geminimaliseerd waardoor de straalkwaliteit aanzienlijk is verbeterd. De vuilfrees beschikt over een roterende puntstraal die de reinigingskracht tien keer zo groot maakt. In vergelijking met zijn voorganger realiseert de vuilfrees een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie. Bovendien staan de keramische sproeier en keramische lagerring garant voor een zeer lange levensduur. De vuilfrees is geschikt voor een maximale werkdruk van 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur tot 60°C.