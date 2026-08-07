Vuilfrees, Klein, 035
De nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 035) met roterende puntstraal maakt een indrukwekkend verschil: een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.
Bij de nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 035) is intern prestatieverlies geminimaliseerd waardoor de straalkwaliteit aanzienlijk is verbeterd. De vuilfrees beschikt over een roterende puntstraal die de reinigingskracht tien keer zo groot maakt. In vergelijking met zijn voorganger realiseert de vuilfrees een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie. Bovendien staan de keramische sproeier en keramische lagerring garant voor een zeer lange levensduur. De vuilfrees is geschikt voor een maximale werkdruk van 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur tot 60°C.
Kenmerken en voordelen
Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger
- Enorme tijdsbesparing.
Minimaal prestatieverlies en verbetering van de straalkwaliteit
- Dankzij de grote reinigingskracht wordt ook zeer hardnekkig vuil verwijderd.
De roterende puntstraal van de rotorsproeier combineert de voordelen van een punt- en vlakstraal
- Grote reinigingskracht en grote oppervlakteprestatie.
Keramische sproeier en keramische lagerring
- Maximale levensduur.
Hoge reinigingsprestaties
- Hardnekkig vuil wordt snel verwijderd.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|180
|Werkdruk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Mondstukgrootte ( )
|35
|Grootte
|Klein
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|155 x 60 x 60