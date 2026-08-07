WR 100

Comfortabel en snel onkruid verwijderen: Onkruidlans WR 100 met onderstel, 100 cm brede sproeibalk en geïntegreerde sproeieradapter voor gebruik met warmwater-hogedrukreinigers.

Ideaal voor het verwijderen van onkruid op grotere oppervlakken, zoals straten of parkeerplaatsen. Onze onkruidlans WR100 laat zich vooral in combinatie met onze warmwater-hogedrukreinigers van zijn beste kant zien. De optimale watertemperatuur van maximaal 98°C staat garant voor het effectief en zeer comfortabel verwijderen van ongewenste begroeiing. Met de 100 centimeter brede onkruidlans met gelijkmatige waterverdeling werkt u zeer productief en snel. Terwijl de geïntegreerde sproeieradapter ervoor zorgt dat u met elke warmwater-hogedrukreiniger precies de juiste hoeveelheid water krijgt. Het bijbehorende onderstel maakt het werk veel lichter en zorgt zo voor maximaal arbeidscomfort.

Kenmerken en voordelen
Effectieve onkruidbestrijding door optimaal samenspel van onkruidlans en warmwater-hogedrukreiniger
  • Geïntegreerde sproeieradapter voor de juiste waterhoeveelheid bij elke Kärcher warmwater-hogedrukreiniger.
  • Geavanceerde brandertechnologie zorgt voor de optimale watertemperatuur voor onkruidbestrijding (tot 98°C).
Voor tijdbesparend onkruid verwijderen op grotere oppervlakken.
  • 100 centimeter brede sproeierbalk met gelijkmatige waterverdeling en hoge oppervlakteprestatie.
  • Geïntegreerd onderstel voor maximaal werkcomfort.
Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (kg) 1,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,8
Videos
Toepassingen
  • Effectief, chemievrij en comfortabel onkruid verwijderen in groenvoorzieningen
Reserveonderdelen WR 100 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.

Table for products: WR 50 (2.114-013.0) and WR 100 (2.114-015.0)

Machine

HDS 6/14(-4) C(X)

Nozzle

2.113-070.0

Nozzle Size

25

Machine

HDS 7/16 C(X)

Nozzle

2.113-041.0

Nozzle Size

28

Machine

HDS 8/17 C(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 8/18-4 C(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 7/12-4 M(X)

Nozzle

2.113-006.0

Nozzle Size

38

Machine

HDS 8/18-4 M(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 9/18-4 M(X)

Nozzle

2.113-005.0

Nozzle Size

36

Machine

HDS 10/20-4 M(X)

Nozzle

2.113-021.0

Nozzle Size

40

Machine

HDS 12/18-4 S(X)

Nozzle

2.113-010.0

Nozzle Size

48

Machine

HDS 13/20-4 S(X)

Nozzle

2.113-025.0

Nozzle Size

55

Machine

HDS 1000 De

Nozzle

2.113-023.0

Nozzle Size

50

Machine

HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1

Nozzle

2.114-004.0

Nozzle Size

60