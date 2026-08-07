WR 100
Comfortabel en snel onkruid verwijderen: Onkruidlans WR 100 met onderstel, 100 cm brede sproeibalk en geïntegreerde sproeieradapter voor gebruik met warmwater-hogedrukreinigers.
Ideaal voor het verwijderen van onkruid op grotere oppervlakken, zoals straten of parkeerplaatsen. Onze onkruidlans WR100 laat zich vooral in combinatie met onze warmwater-hogedrukreinigers van zijn beste kant zien. De optimale watertemperatuur van maximaal 98°C staat garant voor het effectief en zeer comfortabel verwijderen van ongewenste begroeiing. Met de 100 centimeter brede onkruidlans met gelijkmatige waterverdeling werkt u zeer productief en snel. Terwijl de geïntegreerde sproeieradapter ervoor zorgt dat u met elke warmwater-hogedrukreiniger precies de juiste hoeveelheid water krijgt. Het bijbehorende onderstel maakt het werk veel lichter en zorgt zo voor maximaal arbeidscomfort.
Kenmerken en voordelen
Effectieve onkruidbestrijding door optimaal samenspel van onkruidlans en warmwater-hogedrukreiniger
- Geïntegreerde sproeieradapter voor de juiste waterhoeveelheid bij elke Kärcher warmwater-hogedrukreiniger.
- Geavanceerde brandertechnologie zorgt voor de optimale watertemperatuur voor onkruidbestrijding (tot 98°C).
Voor tijdbesparend onkruid verwijderen op grotere oppervlakken.
- 100 centimeter brede sproeierbalk met gelijkmatige waterverdeling en hoge oppervlakteprestatie.
- Geïntegreerd onderstel voor maximaal werkcomfort.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,8
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Effectief, chemievrij en comfortabel onkruid verwijderen in groenvoorzieningen
Reserveonderdelen WR 100
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.
Table for products: WR 50 (2.114-013.0) and WR 100 (2.114-015.0)
MachineHDS 6/14(-4) C(X)
Nozzle2.113-070.0
Nozzle Size25
MachineHDS 7/16 C(X)
Nozzle2.113-041.0
Nozzle Size28
MachineHDS 8/17 C(X)
Nozzle2.113-071.0
Nozzle Size32
MachineHDS 8/18-4 C(X)
Nozzle2.113-071.0
Nozzle Size32
MachineHDS 7/12-4 M(X)
Nozzle2.113-006.0
Nozzle Size38
MachineHDS 8/18-4 M(X)
Nozzle2.113-071.0
Nozzle Size32
MachineHDS 9/18-4 M(X)
Nozzle2.113-005.0
Nozzle Size36
MachineHDS 10/20-4 M(X)
Nozzle2.113-021.0
Nozzle Size40
MachineHDS 12/18-4 S(X)
Nozzle2.113-010.0
Nozzle Size48
MachineHDS 13/20-4 S(X)
Nozzle2.113-025.0
Nozzle Size55
MachineHDS 1000 De
Nozzle2.113-023.0
Nozzle Size50
Machine
HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1
Nozzle
2.114-004.0
Nozzle Size
60