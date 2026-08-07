WR 50

In combinatie met een warmwater-hogedrukreiner is de 50 cm brede onkruidlans WR 50 ideaal voor het bestrijden van onkruid. Wordt geleverd met aanpasbaar onderstel en geïntegreerde sproeieradapter.

Efficiënt en moeiteloos onkruid verwijderen: gewoon de onkruidlans WR 50 bevestigen op uw Kärcher warmwater-hogedrukreiniger en comfortabel, grondig en vooral ook langdurig dat lastige onkruid verwijderen. De hogedrukreiniger levert hiervoor de optimale temperatuur van 98°C terwijl de meegeleverde sproeieradapter zorgt voor de optimale waterstroom op de 50 centimeter brede sproeibalk. Dankzij het meegeleverde, aanpasbare onderstel met wielen voor de lans kunt u ook langer achtereen comfortabel werken zonder moe te worden.

Kenmerken en voordelen
Meegeleverd, aanpasbaar onderstel met wielen
  • Comfortabel en minder vermoeiend werken bij langer gebruik.
  • Altijd een optimale afstand tot de bodem.
Effectieve onkruidbestrijding door optimaal samenspel van hogedrukreiniger en onkruidlans
  • De geïntegreerde sproeieradapter levert altijd de juiste waterhoeveelheid voor de gebruikte hogedrukreiniger.
  • Geavanceerde brandertechnologie zorgt voor de optimale watertemperatuur voor onkruidbestrijding (tot 98°C).
Compact ontwerp van de onkruidlans
  • Door het compacte formaat ook te gebruiken als er weinig ruimte is.
Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (kg) 2,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,5
Toepassingen
  • Effectief en comfortabel onkruid verwijderen
Reserveonderdelen WR 50 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.

Table for products: WR 50 (2.114-013.0) and WR 100 (2.114-015.0)

Machine

HDS 6/14(-4) C(X)

Nozzle

2.113-070.0

Nozzle Size

25

Machine

HDS 7/16 C(X)

Nozzle

2.113-041.0

Nozzle Size

28

Machine

HDS 8/17 C(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 8/18-4 C(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 7/12-4 M(X)

Nozzle

2.113-006.0

Nozzle Size

38

Machine

HDS 8/18-4 M(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 9/18-4 M(X)

Nozzle

2.113-005.0

Nozzle Size

36

Machine

HDS 10/20-4 M(X)

Nozzle

2.113-021.0

Nozzle Size

40

Machine

HDS 12/18-4 S(X)

Nozzle

2.113-010.0

Nozzle Size

48

Machine

HDS 13/20-4 S(X)

Nozzle

2.113-025.0

Nozzle Size

55

Machine

HDS 1000 De

Nozzle

2.113-023.0

Nozzle Size

50

Machine

HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1

Nozzle

2.114-004.0

Nozzle Size

60