WR 50
In combinatie met een warmwater-hogedrukreiner is de 50 cm brede onkruidlans WR 50 ideaal voor het bestrijden van onkruid. Wordt geleverd met aanpasbaar onderstel en geïntegreerde sproeieradapter.
Efficiënt en moeiteloos onkruid verwijderen: gewoon de onkruidlans WR 50 bevestigen op uw Kärcher warmwater-hogedrukreiniger en comfortabel, grondig en vooral ook langdurig dat lastige onkruid verwijderen. De hogedrukreiniger levert hiervoor de optimale temperatuur van 98°C terwijl de meegeleverde sproeieradapter zorgt voor de optimale waterstroom op de 50 centimeter brede sproeibalk. Dankzij het meegeleverde, aanpasbare onderstel met wielen voor de lans kunt u ook langer achtereen comfortabel werken zonder moe te worden.
Kenmerken en voordelen
Meegeleverd, aanpasbaar onderstel met wielen
- Comfortabel en minder vermoeiend werken bij langer gebruik.
- Altijd een optimale afstand tot de bodem.
Effectieve onkruidbestrijding door optimaal samenspel van hogedrukreiniger en onkruidlans
- De geïntegreerde sproeieradapter levert altijd de juiste waterhoeveelheid voor de gebruikte hogedrukreiniger.
- Geavanceerde brandertechnologie zorgt voor de optimale watertemperatuur voor onkruidbestrijding (tot 98°C).
Compact ontwerp van de onkruidlans
- Door het compacte formaat ook te gebruiken als er weinig ruimte is.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|2,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,5
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Effectief en comfortabel onkruid verwijderen
Reserveonderdelen WR 50
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.
Table for products: WR 50 (2.114-013.0) and WR 100 (2.114-015.0)
MachineHDS 6/14(-4) C(X)
Nozzle2.113-070.0
Nozzle Size25
MachineHDS 7/16 C(X)
Nozzle2.113-041.0
Nozzle Size28
MachineHDS 8/17 C(X)
Nozzle2.113-071.0
Nozzle Size32
MachineHDS 8/18-4 C(X)
Nozzle2.113-071.0
Nozzle Size32
MachineHDS 7/12-4 M(X)
Nozzle2.113-006.0
Nozzle Size38
MachineHDS 8/18-4 M(X)
Nozzle2.113-071.0
Nozzle Size32
MachineHDS 9/18-4 M(X)
Nozzle2.113-005.0
Nozzle Size36
MachineHDS 10/20-4 M(X)
Nozzle2.113-021.0
Nozzle Size40
MachineHDS 12/18-4 S(X)
Nozzle2.113-010.0
Nozzle Size48
MachineHDS 13/20-4 S(X)
Nozzle2.113-025.0
Nozzle Size55
MachineHDS 1000 De
Nozzle2.113-023.0
Nozzle Size50
Machine
HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1
Nozzle
2.114-004.0
Nozzle Size
60