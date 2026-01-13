Eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren met de hoogwaardige Kärcher Premium universele slangkoppeling met Aqua Stop. Van roestvrij aluminium en een greep van zachte kunststof voor nog meer gebruiksgemak. Het flexibele opsteeksysteem maakt het besproeien van kleine en grote oppervlakken en tuinen veel gemakkelijker. Want functionerende kraanaansluitingen en slangkoppelingen zijn de basis voor elk goed bewateringssysteem. De Premium universele slangkoppeling met Aqua Stop is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.