Premium slangstuk Uni Aquastop
Premium universele slangkoppeling gemaakt van metaal. Met Aqua Stop en robuuste slangklem gemaakt van roestvrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle clicksystemen.
Eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren met de hoogwaardige Kärcher Premium universele slangkoppeling met Aqua Stop. Van roestvrij aluminium en een greep van zachte kunststof voor nog meer gebruiksgemak. Het flexibele opsteeksysteem maakt het besproeien van kleine en grote oppervlakken en tuinen veel gemakkelijker. Want functionerende kraanaansluitingen en slangkoppelingen zijn de basis voor elk goed bewateringssysteem. De Premium universele slangkoppeling met Aqua Stop is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
Zachte kunststof grip
- Voor een eenvoudig gebruik.
Slanggreep gemaakt van roestvrij aluminium
- Gegarandeerde stevigheid
Aqua Stop
- Afkoppeling zonder nat te worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|70 x 33 x 40
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.