Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM

Robuuste, duurzame Premium metalen sproeilans met talrijke functies. Voor de bewatering van kleine tot middelgrote oppervlakken. Geschikt voor tal van toepassingen - ook ideaal voor de bewatering van hangende plantenbakken.

De ergonomische Kärcher Premium spuitlans is een meesterwerk in perfectie en comfort. Dit universele multitalent kent veel verschillende toepassingen. De Premium spuitlans is ideaal voor de bewatering van kleine en middelgrote oppervlakken en tuinen. Met de telescopische spuitlans kunt u overal comfortabel sproeien, van de bodem tot boven uw hoofd, bijvoorbeeld voor hangplanten. De geslaagde combinatie van elegant design, eersteklas functionaliteit en perfecte ergonomie maakt van de Premium spuitlans van Kärcher het ideale tuingereedschap voor langer achtereen sproeien. Het is de perfecte oplossing voor aangename en doeltreffende bewatering van de tuin. De sproeiers van Kärcher zijn overigens compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen. Gegevens over de uitrusting: Beweegbare sproeikop (180°), telescopische stang (70-105 cm), instelling van waterhoeveelheid met één hand (incl. ON/OFF-functie), comfortabele ophangmogelijkheid, 6 sproeipatronen

Kenmerken en voordelen
Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM: 6 sproeipatronen
6 sproeipatronen
Voor besproeiing op aanvraag
Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM: Telescopische stang (70-105 cm)
Telescopische stang (70-105 cm)
Voor alle toepassingen
Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM: Aanpassing van het waterdebiet met één hand en AAN / UIT-functie
Aanpassing van het waterdebiet met één hand en AAN / UIT-functie
Voor een eenvoudige en comfortabele bediening
Beweegbare sproeier (180 °)
  • Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing
Comfortabele opberging aan een open haak
  • Kan eenvoudig worden opgeborgen
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 780 x 150 x 66

Uitvoering

  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Nevel
  • Sproeipatroon: Horizontale vlakke straal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
  • Sproeipatroon: Douche
  • Sproeipatroon: Verticale vlakke straal
Videos
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Moestuin
  • Potplanten
  • Sierplanten
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
