Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM
Robuuste, duurzame Premium metalen sproeilans met talrijke functies. Voor de bewatering van kleine tot middelgrote oppervlakken. Geschikt voor tal van toepassingen - ook ideaal voor de bewatering van hangende plantenbakken.
De ergonomische Kärcher Premium spuitlans is een meesterwerk in perfectie en comfort. Dit universele multitalent kent veel verschillende toepassingen. De Premium spuitlans is ideaal voor de bewatering van kleine en middelgrote oppervlakken en tuinen. Met de telescopische spuitlans kunt u overal comfortabel sproeien, van de bodem tot boven uw hoofd, bijvoorbeeld voor hangplanten. De geslaagde combinatie van elegant design, eersteklas functionaliteit en perfecte ergonomie maakt van de Premium spuitlans van Kärcher het ideale tuingereedschap voor langer achtereen sproeien. Het is de perfecte oplossing voor aangename en doeltreffende bewatering van de tuin. De sproeiers van Kärcher zijn overigens compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen. Gegevens over de uitrusting: Beweegbare sproeikop (180°), telescopische stang (70-105 cm), instelling van waterhoeveelheid met één hand (incl. ON/OFF-functie), comfortabele ophangmogelijkheid, 6 sproeipatronen
Kenmerken en voordelen
6 sproeipatronenVoor besproeiing op aanvraag
Telescopische stang (70-105 cm)Voor alle toepassingen
Aanpassing van het waterdebiet met één hand en AAN / UIT-functieVoor een eenvoudige en comfortabele bediening
Beweegbare sproeier (180 °)
- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing
Comfortabele opberging aan een open haak
- Kan eenvoudig worden opgeborgen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|780 x 150 x 66
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Nevel
- Sproeipatroon: Horizontale vlakke straal
- Sproeipatroon: Puntstraal
- Sproeipatroon: Douche
- Sproeipatroon: Verticale vlakke straal
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.