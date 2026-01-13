De ergonomische Kärcher Premium spuitlans is een meesterwerk in perfectie en comfort. Dit universele multitalent kent veel verschillende toepassingen. De Premium spuitlans is ideaal voor de bewatering van kleine en middelgrote oppervlakken en tuinen. Met de telescopische spuitlans kunt u overal comfortabel sproeien, van de bodem tot boven uw hoofd, bijvoorbeeld voor hangplanten. De geslaagde combinatie van elegant design, eersteklas functionaliteit en perfecte ergonomie maakt van de Premium spuitlans van Kärcher het ideale tuingereedschap voor langer achtereen sproeien. Het is de perfecte oplossing voor aangename en doeltreffende bewatering van de tuin. De sproeiers van Kärcher zijn overigens compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen. Gegevens over de uitrusting: Beweegbare sproeikop (180°), telescopische stang (70-105 cm), instelling van waterhoeveelheid met één hand (incl. ON/OFF-functie), comfortabele ophangmogelijkheid, 6 sproeipatronen