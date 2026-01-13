Premium multifunctioneel spuitpistool
Met het multifunctionele spuitpistool van topkwaliteit dat is gemaakt van duurzaam metaal, kunt u planten met verschillende waterbehoeften eenvoudig water geven. Inclusief draaibare handgreep en druppelvrije sproeikop.
Het metalen multifunctionele spuitpistool Premium van hoogwaardige metalen elementen is extreem robuust en heeft een lange levensduur. Met 4 sproeipatronen - douche, horizontale vlakstraal, perlstraal en fijne sproeinevel - is dit een waar multitalent voor het besproeien van verschillende planten met elk hun eigen behoefte. De zachte sproeinevel is perfect voor gevoelige planten, terwijl de douche ideaal is voor het besproeien van planten- en bloemperken. Met de horizontale vlakstraal kunnen bijvoorbeeld licht vervuilde oppervlakken worden schoongemaakt. De perlstraal maakt een hoge waterstroom mogelijk, bijvoorbeeld voor het vullen van tonnen. De nieuwe, door Kärcher ontwikkelde membraantechnologie op de sproeikop staat garant voor druppelvrij gebruik. Ook exclusief bij Kärcher is de draaibare greep waarmee de vergrendelbare activeringshendel naar voor en achter kan worden gericht. De greep ligt goed in de hand en kan naar wens worden ingesteld. Sproeiers van Kärcher zijn compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen en kunnen dus eenvoudig worden aangesloten op uw tuinslang.
Kenmerken en voordelen
Speciale membraantechnologie
- Zorgt voor druppelvrij sproeien, ook bij overgang naar ander sproeibeeld en afsluiten van watertoevoer.
Draaibare handgreep
- Individueel bedienbaar met handgreep naar voor of achter.
Ergonomische handgreep
- Regeling van waterdoorvoer op de handgreep met één hand.
Eenvoudig vergrendelen met één vinger
- Voor eenvoudig en permanent besproeien.
Vier selecteerbare sproeipatronen met vergrendelfunctie: douche, vlakke straal, perlstraal en fijne nevel
- Het juiste sproeipatroon voor iedere toepassing.
Zachte kunststoffen onderdelen
- Voor antislip, meer comfort en betere bescherming tegen beschadiging.
Hoogwaardige metalen elementen
- Voor extra robuustheid en een lange levensduur.
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Verwijderbare doucheschijf
- Voor reiniging van de membraan van verstopte sproeiers.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 x 70 x 130
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 4
- Draaibare handgreep
- Vergrendeling op greep
- Watervolume kan ingesteld worden
- Zelfleeg-functie
- Zachte kunststoffen onderdelen
- Metaal
- Sproeipatroon: Nevel
- Sproeipatroon: Horizontale vlakke straal
- Sproeipatroon: Parelstraal
- Sproeipatroon: Douche
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Potplanten
- Reinigen van bladeren
- Gevoelige planten (bijv. zaailingen)
- Hagen, struiken
Accessoires
Reserveonderdelen Premium multifunctioneel spuitpistool
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.