De RM 538N natuurlijke vloerreiniger verwijdert effectief vuil en sporen en elimineert onaangename geuren. De receptuur is veganistisch en bevat geen microplastics, siliconen of pigmenten en is daarom perfect voor huishoudens met kinderen of voor eigenaren van huisdieren die bijzonder hoge eisen stellen aan natuurlijke en langdurig schone resultaten. RM 538N is geschikt voor alle Kärcher reinigingsapparaten voor harde vloeren en kan worden gebruikt op alle verzegelde harde vloeren (bijv. op tegels, steen, vinyl, PVC, linoleum en verzegelde houten en kurkvloeren).