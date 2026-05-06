RM 538 natuurlijke vloerreiniger, 500ml
Perfect voor alle verzegelde harde vloeren: de natuurlijke vloerreiniger RM 538 met veganistisch recept voor langdurig schone resultaten. Werkt tegen vuil en onaangename geuren.
De RM 538N natuurlijke vloerreiniger verwijdert effectief vuil en sporen en elimineert onaangename geuren. De receptuur is veganistisch en bevat geen microplastics, siliconen of pigmenten en is daarom perfect voor huishoudens met kinderen of voor eigenaren van huisdieren die bijzonder hoge eisen stellen aan natuurlijke en langdurig schone resultaten. RM 538N is geschikt voor alle Kärcher reinigingsapparaten voor harde vloeren en kan worden gebruikt op alle verzegelde harde vloeren (bijv. op tegels, steen, vinyl, PVC, linoleum en verzegelde houten en kurkvloeren).
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (ml)
|500
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
Eigenschappen
- Veganistisch recept met natuurlijke, plantaardige ingrediënten
- Geschikt voor alle verzegelde harde vloeren
- Elimineert en voorkomt onaangename geuren
- Aangename, frisse geur
- Aangepast aan Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
- De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
- Gemaakt in Duitsland
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Kurkvloeren
- Stenen vloeren
- Gelakt parket
- Laminaat vloeren
- Houten vloeren