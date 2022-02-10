Werkplaats schoonmaken

Opgeruimd staat netjes, iets dat erg gewaardeerd wordt

In een werkplaats hebben orde en netheid op verschillende gebieden een zeer hoge prioriteit. Enerzijds beïnvloeden zij een positieve algemene indruk van het bedrijf en geven zij de klant het gevoel van zekerheid dat zijn voertuig in professionele handen is en met zorg wordt behandeld.

Anderzijds is een schone en opgeruimde omgeving een belangrijke bouwsteen om werkprocessen efficiënt en veilig in te richten. Als elke werkstap moet worden onderbroken om eerst het juiste gereedschap te zoeken of als vuil de volgende te nemen stap belemmert, duren de eenvoudigste taken veel langer dan nodig is en gaat de productiviteit snel achteruit.