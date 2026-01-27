PressurePro Active Cleaner, neutraal RM 55, 10l

Universele actieve reiniger voor hogedrukreinigers voor het verwijderen van vet, olie en emissievuil en insectenresten op gevels en gevoelige oppervlakken.

De neutrale PressurePro actieve reiniger RM 55 van Kärcher is een veelzijdige, op oppervlakteactieve stoffen gebaseerde, siliconenvrije en olieafscheidervriendelijke universele reiniger die speciaal is ontwikkeld voor koudwatertoepassingen met hoge druk. Het verwijdert op betrouwbare wijze oliën, vetten, eiwitten, maar ook pollen, insectenresten en diverse vervuilingsemissies en is zeer geschikt voor gebruik op alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium, kunststoffen en geverfde oppervlakken. Hierdoor is de actieve reiniger zowel inzetbaar als gevelreiniger als voor het reinigen van werkoppervlakken, apparaten, koelcellen en transportbanden in de voedingsmiddelenindustrie. Het overtuigt ook door de materiaalvriendelijke reiniging van wacht- en rookcabines bij bushaltes, treinstations en luchthavens, evenals kunststof meubels in de buitencatering.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 10
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 10
Gewicht (kg) 10,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 10,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 290 x 230 x 190
Toepassingen
  • Transport en transportuitrusting
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Onderdelenreiniging
  • Gevelreiniging
  • Stoffen oppervlakken
