PressurePro Active Cleaner, neutraal RM 55, 2.5l
Universele actieve reiniger voor hogedrukreinigers voor het verwijderen van vet, olie en emissievuil en insectenresten op gevels en gevoelige oppervlakken.
De neutrale PressurePro actieve reiniger RM 55 van Kärcher is een veelzijdige, op oppervlakteactieve stoffen gebaseerde, siliconenvrije en olieafscheidervriendelijke universele reiniger die speciaal is ontwikkeld voor koudwatertoepassingen met hoge druk. Het verwijdert op betrouwbare wijze oliën, vetten, eiwitten, maar ook pollen, insectenresten en diverse vervuilingsemissies en is zeer geschikt voor gebruik op alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium, kunststoffen en geverfde oppervlakken. Hierdoor is de actieve reiniger zowel inzetbaar als gevelreiniger als voor het reinigen van werkoppervlakken, apparaten, koelcellen en transportbanden in de voedingsmiddelenindustrie. Het overtuigt ook door de materiaalvriendelijke reiniging van wacht- en rookcabines bij bushaltes, treinstations en luchthavens, evenals kunststof meubels in de buitencatering.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|2,5
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|4
|pH
|10
|Gewicht (kg)
|2,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|129 x 127 x 300
Eigenschappen
- Universeel hogedrukreiniger
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Zeer goede reinigende eigenschappen, vooral met koud water
- Materiaalvriendelijk
- Aangename, frisse geur
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- Siliconen vrij
- Geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken (bijv. aluminium).
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
Actuele producten
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H *EU
- HD 10/20-4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H *EU
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 EX Plus Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control (Model 2020)
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St *EU
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- ProHD 400
Niet meer leverbare producten
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1040 B
- HD 1040 B CAGE
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE CAGE
- HD 1050 De
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 C
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 600
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 Cage ST*EU
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX Plus
Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van wagens/motoren
- Onderdelenreiniging
- Gevelreiniging
- Stoffen oppervlakken