PressurePro Rookharsverwijderaar RM 33, 20l
De vloeibare, extreem krachtige basisreiniger voor het verwijderen van extreme olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsvervuiling en ingebrande suikerglazuren. NTA-vrij.
De hooggeconcentreerde, bijzonder zuinige en daardoor zeer zuinige PressurePro rookharsverwijderaar RM 33 vertegenwoordigt de sterkste combinatie van reinigende oppervlakte-actieve stoffen en complexvormers die Kärcher te bieden heeft. De krachtige basisreiniger, speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de voedingsindustrie en bakkerijen, verwijdert de typische vervuiling van levensmiddelen van vrijwel alle alkalibestendige oppervlakken, machines, apparaten en gebruiksvoorwerpen. Rookhars, eiwitten, vetten en oliën, roet en ingebrand suikerglazuur worden volledig verwijderd. Rekwagens, bakplaten en -ovens, rooksystemen, grill- en braadstanden, rokerijen, heteluchtovens, koelcellen - de lijst met mogelijke toepassingen is bijna eindeloos. PressurePro rookharsverwijderaar RM 33 is vrij van geur- en kleurstoffen en kan probleemloos worden afgespoeld.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|26,6
Eigenschappen
- Effectief hogedrukreiniger
- Lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsverontreinigingen op
- Bijzonder geschikt voor vervuilingen die typisch zijn voor voedsel, zoals rookhars, suikerglazuur, vetvervuiling
- Snel effectief
- Geschikt voor het reinigen van roestvrijstalen en keramische oppervlakken
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- fosfaatvrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H *EU
- HD 10/20-4 Classic
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Toepassingen
- Rooksystemen, grill-toestellen
- Grootkeukens