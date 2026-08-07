De hooggeconcentreerde, bijzonder zuinige en daardoor zeer zuinige PressurePro rookharsverwijderaar RM 33 vertegenwoordigt de sterkste combinatie van reinigende oppervlakte-actieve stoffen en complexvormers die Kärcher te bieden heeft. De krachtige basisreiniger, speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de voedingsindustrie en bakkerijen, verwijdert de typische vervuiling van levensmiddelen van vrijwel alle alkalibestendige oppervlakken, machines, apparaten en gebruiksvoorwerpen. Rookhars, eiwitten, vetten en oliën, roet en ingebrand suikerglazuur worden volledig verwijderd. Rekwagens, bakplaten en -ovens, rooksystemen, grill- en braadstanden, rokerijen, heteluchtovens, koelcellen - de lijst met mogelijke toepassingen is bijna eindeloos. PressurePro rookharsverwijderaar RM 33 is vrij van geur- en kleurstoffen en kan probleemloos worden afgespoeld.