CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 tabs, 200tabs
CarpetPro Cleaner iCapsol, Tabs RM 760: Sproei-extractie basisreiniger in tabletvorm met inkapselingstechnologie. In wateroplosbare, reinigende folie. Geen spoelinspanning.
De tabletvormige CarpetPro-reiniger iCapsol, Tabs RM 760 zorgt dankzij de innovatieve iCapsol-technologie voor zeer goede reinigingsresultaten met bijzonder korte droogtijden. De zelfoplossende tabletten zijn afzonderlijk verpakt in wateroplosbare, reinigingsondersteunende folie, waardoor ze zeer gemakkelijk te doseren en veilig in gebruik zijn. De krachtige basisreiniger voor sproei-extractie met onze Puzzi stofzuigers en tapijtreinigingsmachines verwijdert betrouwbaar zelfs zware olie-, vet- en minerale verontreinigingen. Naspoelen is niet nodig, omdat de innovatieve, tijd- en kostenbesparende iCapsol-technologie het vuil bij het reinigen van textiele vloerbedekkingen inkapselt, tijdens het drogen uitkristalliseert en vervolgens zonder naspoelen eenvoudig met een borstelzuiger kan wegzuigen. De fosfaatvrije CarpetPro-reiniger iCapsol, Tabs RM 760 is Woolsafe-gecertificeerd en daarmee geschikt voor vloerbedekkingen van zowel synthetische als natuurlijke vezels.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (tabs)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|8,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,7
Eigenschappen
- Effectief basisreinigingsmiddel voor sproei-extractie van textiele bekledingen en meubelstoffen
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- iCapsol-technologie: spoelen is niet nodig dus oppervlakken zijn snel weer droog
- Kortere droogtijden
- Vriendelijk voor de huid dankzij afzonderlijk verpakte reinigingstabletten
- Oplosbare tabletten in een in water oplosbare folie voor meer reinigingskracht
- Materiaalvriendelijk
- Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
- Vrij van bleekmiddel
- Verbetert de bodemhygiëne
- Aangename, frisse geur
- Tabletvorm
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voorbereiding van de wagen
- Stoffen oppervlakken