Univerzalna spojnica creva

Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.

Povezivanje, otkačivanje i popravljanje se čini lakim – pomoću praktične i ergonomske Kärcher univerzalne spojnice. Fleksibilan utični sistem značajno pojednostavljuje zalivanje malih i velikih bašta i površina. Jer su priključci za slavinu i spojnice za creva, koje funkcionišu, baza svakog dobrog sistema za zalivanje. Univerzalna spojnica za crevo je kompatibilna sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.

Obeležja i prednosti
Ergonomski dizajn
  • Za lako rukovanje.
Univerzalno (1/2", 5/8", 3/4")
  • Odgovara svim uobičajenim baštenskim crevima
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Boja žuta
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 70 x 33 x 42
Kompatibilni uređaji

ODLIKE

Universal spojnice za creva

Preporuka za Universal spojnicu za crevo

Universal spojnica za crevo u praktičnom testu je od časopisa "uradi sam"dobila ocenu "Vrlo dobar" (1,3) i žig "Preporuka".