Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop
Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.
Povezivanje, otkačivanje i popravljanje se čini lakim – pomoću praktične i ergonomske Kärcher univerzalne spojnice sa funkcijom Aqua Stop. Fleksibilan utični sistem značajno pojednostavljuje zalivanje malih i velikih bašta i površina. Jer su priključci za slavinu i spojnice za creva, koje funkcionišu, baza svakog dobrog sistema za zalivanje. Univerzalna spojnica za crevo je kompatibilna sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.
Obeležja i prednosti
Aqua Stop
- Za bezbedno otkačinjanje pribora od creva bez prskanja
Ergonomski dizajn
- Za lako rukovanje.
Klik sistem
- Odgovara svim poznatim markama
Univerzalno (1/2", 5/8", 3/4")
- Odgovara svim uobičajenim baštenskim crevima
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Boja
|žuta
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|70 x 33 x 42
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHP 4 *AT