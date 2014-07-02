Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop

Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.

Povezivanje, otkačivanje i popravljanje se čini lakim – pomoću praktične i ergonomske Kärcher univerzalne spojnice sa funkcijom Aqua Stop. Fleksibilan utični sistem značajno pojednostavljuje zalivanje malih i velikih bašta i površina. Jer su priključci za slavinu i spojnice za creva, koje funkcionišu, baza svakog dobrog sistema za zalivanje. Univerzalna spojnica za crevo je kompatibilna sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.

Obeležja i prednosti
Aqua Stop
  • Za bezbedno otkačinjanje pribora od creva bez prskanja
Ergonomski dizajn
  • Za lako rukovanje.
Klik sistem
  • Odgovara svim poznatim markama
Univerzalno (1/2", 5/8", 3/4")
  • Odgovara svim uobičajenim baštenskim crevima
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Boja žuta
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 70 x 33 x 42
