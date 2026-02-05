Fırça seti, biri sert, diğeri yumuşak fırça kıllarına sahip olmak üzere, iki emme fırçası içeren bir aksesuar kitidir. Sert kılları bulunan emme fırçası, kapitone ve halı kaplı yüzeylerin (örneğin, araba paspasları ve araba koltukları) kapsamlı temizliğini sağlar. Yumuşak kılları bulunan emme fırçası, hassas yüzeylerin (örneğin, gösterge panoları ve orta konsol) hassas bir şekilde temizlenmesini sağlar. Pratik emme fırçası seti, tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur.