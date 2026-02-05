Araba fırça seti
Fırça seti, gösterge panolarından araba paspasları ve kapitone yüzeylere kadar, temizlenmekte olan malzemeye uygun, kapsamlı araba içi temizliği sunar. Ev ve Bahçede kullanıma yönelik tüm ıslak kuru elektrikli süpürgeler için.
Fırça seti, biri sert, diğeri yumuşak fırça kıllarına sahip olmak üzere, iki emme fırçası içeren bir aksesuar kitidir. Sert kılları bulunan emme fırçası, kapitone ve halı kaplı yüzeylerin (örneğin, araba paspasları ve araba koltukları) kapsamlı temizliğini sağlar. Yumuşak kılları bulunan emme fırçası, hassas yüzeylerin (örneğin, gösterge panoları ve orta konsol) hassas bir şekilde temizlenmesini sağlar. Pratik emme fırçası seti, tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Döşemenin ve halı kaplı yüzeylerin derinlemesine temizliği için sert kıllı emiş fırçası
Hassas yüzeylerin nazikçe temizlenmesi için yumuşak kıllı emme fırçası
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (parça)
|2
|Standart iç çap (mm)
|35
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|120 x 70 x 41
Uyumlu makineler
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18 (BY-)
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 (BSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- KWD 6 P S V-30/8/22/T (BSY)
- SE 4
- SE 4 Plus Spezial
- SE 5
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Bataryalı Kompakt Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti
- WD 3 Premium Bataryalı Islak Kuru Süpürge
- WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 5 Control
- WD 5 Premium Islak Kuru Süpürge
- WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 5 V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC (YSY)
- WD 6 P S V-30/6/22/T Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 6 P V-25/8/22/T (YYY) *EU
- WD 7 Control P S
- WD1 Islak Kuru Süpürge Bataryalı Set
Uygulama alanları
- Araba koltukları
- Döşeme
- Döşemeli mobilyalar
- Hassas yüzeyler