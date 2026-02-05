Araba fırça seti

Fırça seti, gösterge panolarından araba paspasları ve kapitone yüzeylere kadar, temizlenmekte olan malzemeye uygun, kapsamlı araba içi temizliği sunar. Ev ve Bahçede kullanıma yönelik tüm ıslak kuru elektrikli süpürgeler için.

Fırça seti, biri sert, diğeri yumuşak fırça kıllarına sahip olmak üzere, iki emme fırçası içeren bir aksesuar kitidir. Sert kılları bulunan emme fırçası, kapitone ve halı kaplı yüzeylerin (örneğin, araba paspasları ve araba koltukları) kapsamlı temizliğini sağlar. Yumuşak kılları bulunan emme fırçası, hassas yüzeylerin (örneğin, gösterge panoları ve orta konsol) hassas bir şekilde temizlenmesini sağlar. Pratik emme fırçası seti, tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur.

Özellikler ve faydalar
Döşemenin ve halı kaplı yüzeylerin derinlemesine temizliği için sert kıllı emiş fırçası
Hassas yüzeylerin nazikçe temizlenmesi için yumuşak kıllı emme fırçası
Teknik özellikler

Teknik veriler

Adet (parça) 2
Standart iç çap (mm) 35
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 120 x 70 x 41
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Araba koltukları
  • Döşeme
  • Döşemeli mobilyalar
  • Hassas yüzeyler