ARAÇ NOZULU

Teknik özellikler

Teknik veriler

Adet (Parça(lar)) 1
Standart iç çap (mm) NW 35
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 258 x 105 x 40
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Araba koltukları
  • Döşeme
  • Döşemeli mobilyalar
  • Minder