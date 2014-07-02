Boru temizleme kiti PC 15; 15 m
Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.
Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için boru temizleme seti. Dört adet geriye ateşlemeli jet, tıkanıklığı etkili bir şekilde temizlemek için hortumu, boru boyunca yavaşça hareket ettirir. Sürekli işaretleme ve işaretleme halkası, borudaki ilerlemeyi gösterir. Boruda kolay hareket için ekstra kısa pirinç nozullu, 15 m, esnek, kaliteli, tekstil örgülü hortum. Dayanıklılık için dolaşmaz manşon ve pirinç konektör. Tüm Kärcher K2 – K7 serisi, evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleriyle evde ve dış mekanlarda kullanım için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Yüksek basınçla güçlü temizlik
Süngü bağlantısı
- Son derece kullanıcı dostu.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Uzunluk (m)
|15
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|1,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|250 x 250 x 80
2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic