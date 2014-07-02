Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti. Dört adet geriye ateşlemeli jet, tıkanıklığı etkili bir şekilde temizlemek için hortumu, boru boyunca yavaşça hareket ettirir. Sürekli işaretleme ve işaretleme halkası, borudaki ilerlemeyi gösterir. Boruda kolay hareket için ekstra kısa pirinç nozullu, 7.5 m, esnek, kaliteli, tekstil örgülü hortum. Dayanıklılık için dolaşmaz manşon ve pirinç konektör. Tüm Kärcher K2 – K7 serisi, evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleriyle evde ve dış mekanlarda kullanım için uygundur.