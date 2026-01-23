Döner yıkama fırçası, kirle temas etmeden hızlı ve kolay başlık değişimi için bir serbest bırakma kolu ile donatılmıştır ve ayrıca özellikle etkileyici bir temizlik deneyimi için şeffaf bir kapağa sahiptir. Basınçlı yıkama fırçası, boya, cam veya plastik gibi çeşitli yüzeylerin derinlemesine temizliği için önerilir. Deterjan, gerekirse basınçlı suyla uygulanabilir. Yeni şanzımanı sayesinde WB 120, etkili ve kapsamlı temizlik için önceki modellerden daha fazla güce sahiptir. Döner yıkama fırçası, K 2 - K 7 serilerindeki tüm Kärcher basınçlı yıkayıcılarla kullanıma uygundur. Her ikisi de ayrı olarak temin edilebilen değiştirilebilir başlıklar Araba & Bisiklet ve Ev & Bahçe, hem hassas hem de dayanıklı yüzeyler için özel olarak tasarlanmıştır ve hem WB 120 fırça hem de önceki model WB 100 ile uyumludur.