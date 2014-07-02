Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612, 1l

Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.