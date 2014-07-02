Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612, 1l

Dung dịch làm sạch gỗ mạnh mẽ với công thức 3 trong 1 độc đáo mang lại hiệu quả vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có chức năng chống tia cực tím và chăm sóc chuyên sâu cho bề mặt gỗ. Hiệu quả cao chỉ với một bước làm sạch. Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt ngoài trời bằng gỗ đã qua xử lý và chưa qua xử lý.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Kích thước đóng gói (l) 1
Đơn vị gói (Unit) 6
Trọng lượng (Kg) 1,009
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,157
Kích thước (D x R x C) (mm) 100 x 100 x 215
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612, 1l
Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ 3 trong 1 RM 612, 1l
Khu vực ứng dụng
  • Bề mặt gỗ
  • Nhà gỗ