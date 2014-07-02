Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613, 1l

Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 - giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,…