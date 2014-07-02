Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613, 1l
Chất tẩy rửa dùng cho đồ nhựa 3 trong 1 RM 613 với công thức 3 trong 1 - giúp loại bỏ bụi đất linh hoạt, bảo vệ và bảo dưỡng màu sắc và chất liệu. Được dùng cho đồ đạc trong vườn, các khung cửa sổ nhựa PVS,…
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (l)
|1
|Đơn vị gói (Unit)
|6
|Trọng lượng (Kg)
|1,008
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,169
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|100 x 100 x 215
Khu vực ứng dụng
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khung cửa sổ
- Pano nhựa