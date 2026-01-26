Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30
Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30, tích hợp 3 đầu phun áp lực cao, mạnh mẽ loại bỏ bụi bẩn cứng đầu khỏi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời tiết kiệm thời gian làm sạch. Thích hợp khi làm sạch cầu thang và các cạnh. Đi kèm lưỡi gạt nước tích hợp để loại bỏ nước bẩn một cách hoàn hảo.
Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30 làm sạch trên nhiều bề mặt khác nhau nhờ ba đầu phun áp lực cao, giúp đánh bay bụi bẩn ngay cả vết bẩn cứng đầu. PS 30 trở thành trợ thủ đắc lực trong việc làm sạch các khu vực có kích thước từ nhỏ đến trung bình, chẳng hạn như cầu thang và các cạnh. Đầu bàn chải có thể xoay 360° giúp dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Tất cả các bề mặt nhẵn đều có thể được gạt sạch bằng lưỡi gạt bụi tích hợp sau khi vệ sinh. Lưỡi gạt này loại bỏ nước bẩn dư thừa một cách nhanh chóng, giúp bề mặt khô ráo và sẵn sàng sử dụng lại ngay lập tức. Sự kết hợp giữa tia phun áp lực cao và áp lực bàn chải, với hiệu suất làm sạch thu được vượt trội hơn tất cả các máy chà sàn tiêu chuẩn và có thể kết hợp với tất cả các máy rửa áp lực Kärcher từ loại K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Tích hợp ba vòi phun áp suất caoLàm sạch mạnh mẽ bằng cách sử dụng áp suất cao cho kết quả vượt trội.
Lưỡi gạt bụi có thể thay đổi linh hoạtLoại bỏ nước bẩn nhanh chóng với lưỡi gạt có thể thay thế.
Đầu bàn chải có thể xoay 360 °Ngay cả những khu vực khó tiếp cận cũng dễ dàng được làm sạch.
Vòng lông bàn chải
- Bảo vệ chống nước phun.
Thiết kế nhỏ gọn
- Hình thức nhỏ gọn, linh hoạt giúp đơn giản hóa việc làm sạch các góc và cạnh mà không bị bắn nước.
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
- Chất bẩn cứng đầu được loại bỏ nhanh gọn khỏi các bề mặt khác nhau.
Kết hợp sức mạnh phun rửa mạnh mẽ với lực chà xát thủ công nhẹ nhàng
- Hiệu suất làm sạch vượt trội so với thiết bị chà sàn thông thường.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,906
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,196
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|744 x 293 x 769
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Cầu thang
- Sân hiên
- Garage
- Tường sân vườn và tường đá
- Ban công
- Lối đi