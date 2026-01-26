Thiết bị làm sạch bề mặt PS 30 làm sạch trên nhiều bề mặt khác nhau nhờ ba đầu phun áp lực cao, giúp đánh bay bụi bẩn ngay cả vết bẩn cứng đầu. PS 30 trở thành trợ thủ đắc lực trong việc làm sạch các khu vực có kích thước từ nhỏ đến trung bình, chẳng hạn như cầu thang và các cạnh. Đầu bàn chải có thể xoay 360° giúp dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Tất cả các bề mặt nhẵn đều có thể được gạt sạch bằng lưỡi gạt bụi tích hợp sau khi vệ sinh. Lưỡi gạt này loại bỏ nước bẩn dư thừa một cách nhanh chóng, giúp bề mặt khô ráo và sẵn sàng sử dụng lại ngay lập tức. Sự kết hợp giữa tia phun áp lực cao và áp lực bàn chải, với hiệu suất làm sạch thu được vượt trội hơn tất cả các máy chà sàn tiêu chuẩn và có thể kết hợp với tất cả các máy rửa áp lực Kärcher từ loại K 2 đến K 7.