eco!Booster TR 045
eco!Booster avec un rendement surfacique de 50 % supérieur à celui de la Powerbuse de Kärcher ; convient pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 045).
Comparativement à la Powerbuse de Kärcher, l’eco!Booster offre 50 pour cent de rendement surfacique en plus. Il convient parfaitement pour le nettoyage des matériaux sensibles comme les façades crépies ou les murs en bois. De plus, l’augmentation de la largeur de jet accroît nettement l’efficacité ce qui réduit la consommation d’énergie et d’eau. Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (jusqu’à 85 °C) de Kärcher, l’eco!Booster est compatible avec l’interface EASY!Lock et correspond à une taille de buse 045. Le concept de buse révolutionnaire aspire de l’air afin de guider le jet d’eau. Ainsi, un résultat de nettoyage optimal est obtenu en un rien de temps ce qui fait une différence significative pour des groupes cibles tels que le secteur de la construction ou le nettoyage de véhicules.
Caractéristiques et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus¹⁾
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus¹⁾
- Permet des économies d'énergie.
Utilisation très polyvalente
- Particulièrement adapté aux surfaces délicates comme les surfaces peintes ou le bois.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|45
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
¹⁾ Nettoyage de 50 % de surface en plus avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher.
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Applications dans des municipalités telles que le nettoyage des façades et des clôtures.
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
Piéces détachées eco!Booster TR 045
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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