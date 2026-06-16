Comparativement à la Powerbuse de Kärcher, l’eco!Booster offre 50 pour cent de rendement surfacique en plus. Il convient parfaitement pour le nettoyage des matériaux sensibles comme les façades crépies ou les murs en bois. De plus, l’augmentation de la largeur de jet accroît nettement l’efficacité ce qui réduit la consommation d’énergie et d’eau. Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (jusqu’à 85 °C) de Kärcher, l’eco!Booster est compatible avec l’interface EASY!Lock et correspond à une taille de buse 045. Le concept de buse révolutionnaire aspire de l’air afin de guider le jet d’eau. Ainsi, un résultat de nettoyage optimal est obtenu en un rien de temps ce qui fait une différence significative pour des groupes cibles tels que le secteur de la construction ou le nettoyage de véhicules.