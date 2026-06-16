In vergelijking met de Kärcher power spuitmond biedt de eco!Booster een 50 procent hogere oppervlakteprestatie. Hij is ideaal voor het reinigen van gevoelige oppervlakken zoals gepleisterde gevels of houten muren. Bovendien zorgt de grotere straalbreedte voor een hogere efficiëntie, wat resulteert in een lager energie- en waterverbruik. De eco!Booster is geschikt voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (tot 85 °C) van Kärcher, is compatibel met de EASY!Lock-interface en heeft mondstukgrootte 045. Het revolutionaire mondstukconcept zuigt lucht aan om de waterstraal te richten. Op deze manier worden in minder tijd topreinigingsresultaten behaald, wat een aanzienlijk verschil maakt voor doelgroepen zoals de bouwsector of het reinigen van voertuigen.