eco!Booster TR 045
eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; geschikt voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (mondstukgrootte 045).
In vergelijking met de Kärcher power spuitmond biedt de eco!Booster een 50 procent hogere oppervlakteprestatie. Hij is ideaal voor het reinigen van gevoelige oppervlakken zoals gepleisterde gevels of houten muren. Bovendien zorgt de grotere straalbreedte voor een hogere efficiëntie, wat resulteert in een lager energie- en waterverbruik. De eco!Booster is geschikt voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (tot 85 °C) van Kärcher, is compatibel met de EASY!Lock-interface en heeft mondstukgrootte 045. Het revolutionaire mondstukconcept zuigt lucht aan om de waterstraal te richten. Op deze manier worden in minder tijd topreinigingsresultaten behaald, wat een aanzienlijk verschil maakt voor doelgroepen zoals de bouwsector of het reinigen van voertuigen.
Kenmerken en voordelen
50% hogere waterefficiëntie*
- Grondig, snel en duurzamer reinigen.
50% hogere waterefficiëntie¹⁾
- Bespaart water.
50% hogere energie-efficiëntie¹⁾
- Bespaart energie.
Enorm veelzijdig in toepassing
- Bijzonder geschikt voor delicate oppervlakken zoals verf of hout.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Sproeiergrootte ( )
|45
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
¹⁾ Gebaseerd op 50% meer oppervlakte die met dezelfde hoeveelheid energie en water kan worden gereinigd in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher.
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Toepassingen
- Gevelreiniging
- Gemeentelijke toepassingen, bijvoorbeeld het reinigen van gevels of hekken.
- Reiniging van voertuigen
- Reinigen van stallen in de landbouw
Onderdelen eco!Booster TR 045
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