Jeu de buses HD 500 à 700 l/h
Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
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- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)