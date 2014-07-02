Avec une largeur de travail de 90 millimètres, le suceur d'aspiration auto maniable est spécialement conçu pour un nettoyage intérieur rapide et en profondeur des véhicules. Sa forme plate et incurvée facilite l'aspiration au niveau du plancher, des tapis de sol, des sièges, des garnitures et du coffre à bagages. Le suceur voiture en plastique convient pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des coudes DN 35.