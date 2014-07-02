Met een werkbreedte van 90 millimeter is de handige autozuigmond speciaal ontwikkeld voor een snelle en diepe reiniging van het voertuiginterieur. Zijn platte, gehoekte vorm vergemakkelijkt het stofzuigen van de beenruimte, vloermatten, stoelen, bekleding en de kofferbak. De kunststof autozuigmond is geschikt voor alle water- en stofzuigers van Kärcher met bochtstukken in DN 35.