Autozuigmond, ID 35, 90 mm
Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.
Met een werkbreedte van 90 millimeter is de handige autozuigmond speciaal ontwikkeld voor een snelle en diepe reiniging van het voertuiginterieur. Zijn platte, gehoekte vorm vergemakkelijkt het stofzuigen van de beenruimte, vloermatten, stoelen, bekleding en de kofferbak. De kunststof autozuigmond is geschikt voor alle water- en stofzuigers van Kärcher met bochtstukken in DN 35.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Breedte (mm)
|90
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|240 x 130 x 100
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Toepassingen
- Speciaal ontworpen voor grondige reiniging van voertuiginterieurs