Nat-en droogzuiger NT 30/1 Me Classic Edition
De NT 30/1 Me Classic is een praktische en robuuste nat- en droogzuiger. De 1.500 Watt machine heeft een reservoir van 30 liter en verwijdert alle soorten vuil.
Ontworpen voor gematigde hoeveelheden vloeistoffen, grof vuil en stof: met een turbinevermogen van 1.500 watt en een opvangcapaciteit van 30 liter is de NT 30/1 Me Classic nat- en droogzuiger ideaal voor het opzuigen van alle soorten vuil. De NT Classic machine scoort ook hoog met zijn beproefde filtertechnologie, Easy Service Concept en lage onderhouds- en bedrijfskosten.
Kenmerken en voordelen
Compact, robuust en mobielGoede stabiliteit, gemakkelijk manoeuvreren en vervoer van het apparaat dankzij zijn slanke vorm en 4 zwenkwielen. De bumper biedt een betrouwbare bescherming voor het apparaaten zijn uitrusting.
Uitstekende zuigkrachtDe NT Classic-apparaten met krachtige turbine van 1500 W verwijderen op betrouwbare wijze allerlei soorten verontreinigingen. Constant uitstekende reinigingsresultaten.
Service en comfortSensationeel snel: Dankzij het easy-serviceconcept kan de turbine binnen slechts 44 seconden uit het apparaat worden verwijderd. Het snel wisselen van de turbines bespaart niet alleen enorm veel tijd, maar ook kosten.
Efficiënter met minder
- De 1-motorige NT Classic-apparaten zijn uitgerust met het beproefde patronenfilter van Kärcher.
- Het patronenfilter maakt het mogelijk om langdurig zonder filterzak te zuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|59
|Vacuüm (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Tankinhoud (l)
|30
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Max. vermogen (W)
|max. 1500
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|6,5
|Geluidsniveau (dB(A))
|78
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|375 x 360 x 645
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.5 m
- Type zuigslang: Met bocht
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal zuigbuizen: Staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Breedte nat/droog vloermondstuk: 360 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: PES
- Roestvrij stalen reservoir
Videos
Toepassingen
- Om vloeistoffen, grof vuil en stof van alle harde oppervlakken op te zuigen. Ook om auto's te stofzuigen.
Toebehoren
Onderdelen NT 30/1 Me Classic Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.