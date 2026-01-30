Ontworpen voor gematigde hoeveelheden vloeistoffen, grof vuil en stof: met een turbinevermogen van 1.500 watt en een opvangcapaciteit van 30 liter is de NT 30/1 Me Classic nat- en droogzuiger ideaal voor het opzuigen van alle soorten vuil. De NT Classic machine scoort ook hoog met zijn beproefde filtertechnologie, Easy Service Concept en lage onderhouds- en bedrijfskosten.