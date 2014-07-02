Адапторна връзка

С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може да бъде свързана бързо и безопасно към водна връзка.

С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може бързо и безопасно да се свърже към водна връзка с вътрешна резба. Свързваща резба: G1 (33,3 mm) до G1 (33,3 mm).

Характеристики и предимства
Свързващ адаптер
  • Бързо свързване на фитинги с вътрешна резба към помпа с вътрешна резба.
Оптимирана свързваща резба
  • Надеждно уплътняване на адаптера
Монтаж без инструменти.
  • За свързването не е необходимо да се използват инструменти.
Спецификации

Технически данни

Размери 1" към 1"
Размер на резбата G1
Диаметър 1″
Цвят черен
Тегло (кг) 0,024
Тегло с опаковката (кг) 0,039
Размери (Д × Ш × В) (мм) 35 x 75 x 35

Оборудване

  • Аксесоари в гамата на Kärcher PerfectConnect
Сфера на приложение
  • Засмукване на водни запаси, напр. от цистерни, бидони за дъждовна вода, извори и др.
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.
  • За захранване с вода за сервизни нужди на тоалетни и перални.